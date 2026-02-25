إعلان

تصيب الجهاز التنفسي للبشر.. مخاوف من جائحة جديدة بعد رصد "إنفلونزا D"

كتب : أحمد الضبع

03:58 ص 25/02/2026

فيروس جديد- تعبيرية

تتزايد التحذيرات العلمية من احتمال انتقال سلالة فيروسية تعرف باسم إنفلونزا D إلى البشر بصورة أوسع، وسط مخاوف من أن يكون الفيروس قد بدأ بالفعل في الانتشار بصمت دون رصد كاف.

ورغم أن هذه السلالة عرفت تاريخيا بإصابتها للماشية، خصوصا الأبقار والخنازير، فإن مؤشرات حديثة دفعت باحثين إلى دق ناقوس الخطر بشأن قدرتها المحتملة على اختراق الجهاز التنفسي البشري.

وبحسب ما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية، نقلا عن دراسات أمريكية، فإن الفيروس أظهر قدرة على إصابة خلايا الجهاز التنفسي لدى الإنسان بكفاءة.

وأجرى علماء في جامعة ولاية أوهايو تجارب مخبرية على أنسجة تنفسية بشرية، أظهرت أن سلالة D يمكنها التكاثر داخل هذه الخلايا مع قدرة ملحوظة على التهرب من بعض آليات المناعة الفطرية.

الدراسة، التي نشرت على منصة bioRxiv للأبحاث الأولية، أشارت إلى أن الفيروس يتكاثر بكفاءة في نماذج تحاكي الجهاز التنفسي البشري، محذرة من أن تحورات تطورية طفيفة قد تكفي لتمكين انتقال مستدام بين البشر.

ومع أن النتائج لا تعني حتمية وقوع جائحة، فإنها تؤكد الحاجة إلى مراقبة دقيقة للفيروس ودراسة خصائصه البيولوجية بشكل أعمق.

وتعززت المخاوف بعد رصد آثار للفيروس في عينات هواء مأخوذة من أماكن ذات كثافة بشرية مرتفعة، مثل المستشفيات والمطارات، إضافة إلى اكتشاف أجسام مضادة لدى عاملين في مزارع الأبقار والخنازير، ما يشير إلى تعرض سابق للعدوى.

وتشير بعض الدراسات إلى أن نسبا مرتفعة من العاملين في قطاع الثروة الحيوانية يحملون بالفعل أجساما مضادة لسلالة D.

وفي دراسة أخرى منشورة عبر مجلة تابعة لـمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أقر باحثون بأن المعرفة العلمية حول خصائص الفيروس لا تزال محدودة، وأن البيانات السريرية المتوفرة قليلة، إلا أن المؤشرات الحالية تضعه ضمن الفيروسات ذات القابلية النظرية لتهديد الصحة العامة إذا تطورت قدرته على الانتقال البشري المباشر.

ويحذر خبراء من أن غياب المناعة المجتمعية ضد هذا الفيروس، في حال تحوره ليصبح سريع الانتشار بين البشر، قد يفتح الباب أمام موجات عدوى واسعة النطاق.

ومع ذلك، يشدد العلماء على أن الوضع لا يزال في إطار الرصد والدراسة، وأنه لا توجد حتى الآن دلائل على انتشار بشري واسع أو تفش مجتمعي مؤكد، ما يجعل اليقظة العلمية والمراقبة الوبائية المستمرة خط الدفاع الأول في مواجهة أي تطورات محتملة.

تصيب الجهاز التنفسي للبشر.. مخاوف من جائحة جديدة بعد رصد "إنفلونزا D"
نصائح طبية
