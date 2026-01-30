رئيس لبنان: إعادة إعمار القرى الجنوبية المدمرة في صدارة الأولويات

(د ب أ)

قال الرئيس اللبناني، جوزف عون، اليوم الجمعة، إنّ إعادة إعمار القرى الجنوبية المدمرة والمتضررة تأتي في صدارة الأولويات.

وأكد الرئيس عون خلال لقاء عقده مع وفد من رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية: "إعادة إعمار القرى والبلدات الجنوبية المدمرة والمتضررة تأتي في صدارة الأولويات؛ تسهيلا لعودة أبناء هذه القرى إلى ممتلكاتهم وأراضيهم، وكل ما يُقال عن مناطق خالية أو اقتصادية هو مجرّد كلام لم يطرحه أحد معنا"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وخلال لقائه وفداً من عائلة النقيب المتقاعد في الأمن العام اللبناني أحمد شكر الذي اختطف في ديسمبر الماضي في منطقة زحلة بالبقاء شرق لبنان، قال الرئيس عون: "إن الأجهزة الأمنية كشفت ظروف خطف النقيب شكر، وتتابع التحقيق مع أحد الموقوفين المعنيّين بعملية الخطف".

وأعلن أنّ "ملف المحتجزين والأسرى في إسرائيل هو محور متابعة يومية، ومطروح في المفاوضات أمام لجنة (الميكانيزم)".