بالصور- انهيار ابنة الفنانة هدى شعراوي في جنازتها

كتب : سهيلة أسامة

01:47 م 30/01/2026
كتبت-سهيلة اسامة:

انهارت ابنة الفنانة السورية الراحلة هدى شعراوي في جنازتها وسط حالة من الصدمة في الوسط الفني السوري.

واستقبلت الأسرة جثمانها من المستشفى تمهيدًا لإقامة صلاة الجنازة عليها وتشييعها إلى مثواها الأخير اليوم الجمعة.

وشُيع جثمان هدى شعراوي اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد الشيخ بدر الدين الحسيني بـ سوريا.

وتستقبل عائلة هدى شعراوي، واجب العزاء بها غدًا السبت وبعد غد الأحد، من الرجال في صالة دار السعادة في المزة فيلات غربية برج تالا، وللسيدات في صالة الأمراء بالزاهرة الجديدة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على جثمان الفنانة هدى شعراوي الخميس في منزلها، وكشفت عن القبض على الخادمة "فيكي أجوك" وتحمل الجنسية الأوغندية، بعد كشف التحقيقات تورطها في قتل الفنانة هدى شعراوي.

هدى شعراوي صلاة الجنازة مسجد الشيخ بدر الدين الحسيني سوريا

