مشادة داخل ميكروباص بسبب مكان النزول .. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : محمد الصاوي

03:19 م 30/01/2026

مشادة داخل ميكروباص بسبب مكان النزول

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يتعدى بالسب على القائم بالتصوير، ومحاولًا التعدي عليه بالضرب بمحافظة الغربية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة قطور).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه بتاريخ 25 الجاري استقل بصحبته أحد الأشخاص وسيدة، وحدثت بينهم مشادة كلامية بسبب الخلاف حول مكان النزول المتفق عليه، كما قام بالتخلص من العصا الخشبية الظاهرة بمقطع الفيديو.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

