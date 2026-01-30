شرب القهوة على معدة فارغة.. 4 آثار جانبية يجب معرفتها

يعتمد كثير من الأشخاص على فنجان القهوة الصباحية لتنشيط الجسم وزيادة التركيز، ويفضل البعض تناولها فور الاستيقاظ على معدة فارغة، دون الانتباه لتأثير ذلك على صحتهم.

ورغم فوائد القهوة المتعددة، فإن شربها قبل تناول أي طعام قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية غير المتوقعة، وفقا لما ذكره موقع "Verywell Health".



1- مشاكل في الجهاز الهضمي

قد يواجه البعض انتفاخا، تقلصات، غثيانا، حرقة في المعدة، أو إسهالا بعد شرب القهوة على معدة فارغة.

وخاصة المصابون بمتلازمة القولون العصبي، الذين قد يعانون من تهيج الجهاز الهضمي بشكل أكبر.



2- زيادة حموضة المعدة وحرقة الصدر

القهوة مشروب حمضي بطبيعته، ما يزيد من إفراز حمض المعدة عند تناولها على معدة فارغة.

وهذا يمكن أن يهيج بطانة المعدة، وعند ارتداد الحمض إلى المريء، يشعر الشخص بحرقة في الصدر، تعرف بحرقة المعدة أو الارتجاع المعدي المريئي.



3-تغيرات هرمونية

الكافيين يحفز إفراز هرمون التوتر "الكورتيزول"، الذي ينظم التمثيل الغذائي وضغط الدم.

لكن ارتفاعه المستمر قد يزيد خطر القلق، اضطرابات النوم، وأمراض القلب وهشاشة العظام على المدى الطويل.



4- امتصاص أسرع للكافيين



شرب القهوة على معدة فارغة يؤدي إلى امتصاص الكافيين بشكل أسرع، ما قد يسبب الأرق، وتسارع ضربات القلب، القلق، الصداع، وحتى ارتفاع ضغط الدم.

