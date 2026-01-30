إعلان

ضبط متهمين باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

كتب : محمد الصاوي

03:26 م 30/01/2026

ضبط متهمين باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع ب

كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (5 رجال و6 سيدات)، لـ 9 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وبصحبتهم (16 حدثًا) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم إلى ذويهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية.

