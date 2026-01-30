إعلان

السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:13 م 30/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقباله فور وصوله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال الرئيس السيسي خلال الكلمة التي ألقاها، إنه بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا، وهذا يتطلب مجهودا من القائمين على التعليم، وكذلك من الأهالي والأسر، الذين يتعين عليهم عدم السعي لحصول الأبناء على شهادات دون حصولهم على تعليم حقيقي.

وتابع الرئيس السيسي:" أؤكد أننا نسعى لعمل نموذج يمكن تكراره والاحتذاء به، وأنا حريص على المجئ للأكاديمية حتى أقول لكم أنني معكم، وأن مصر في انتظاركم، حتى تقوموا أنتم الشباب والشابات بتطوير الدولة بعقولكم وسواعدكم، وهذا لن يتحقق إلا بوجود بناء إنساني بجدارة وبدون محاباة أو مجاملة أو إهمال أو تجاوز.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية الفريق أشرف زاهر الرئيس السيسي

