مكتب نتنياهو: لا يوجد أي خلافات بين مصر وإسرائيل بشأن فتح معبر رفح

أكد المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هاني مرزوق، أنه لا يوجد أي خلافات بين مصر وإسرائيل بشأن فتح معبر رفح.

وقال مرزوق في تصريحات لقناة العربية، اليوم الخميس، إن الطرفين المصري والإسرائيلي يجريان محادثات في الوقت الحالي بشأن تفاصيل فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة.

وزعم المتحدث باسم مكتب نتنياهو، أن إسرائيل تسمح بدخول مساعدات غذائية وإنسانية كافية لسكان قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لموقع والا العبري، أن معبر رفح سيفتح رسميًا للمشاة في كلا الاتجاهين اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وكان أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه وافق على فتح معبر رفح بشكل جزئي على أن يتم فحص كل من يدخل أو يخرج من خلاله.