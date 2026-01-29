كيف تحمي أمعائك من الالتهابات دون أدوية؟

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن قشور فاكهة الكمثرى التي تحمل خصائص غذائية مهمة تسهم في تعزيز صحة الأمعاء وتوفير حماية فعّالة ضد الالتهابات، في إشارة إلى أن قيمتها لا تقتصر على اللب فقط، وفقًا لما ذكره "لينتا.رو".

واعتمد فريق البحث على تجارب مخبرية لدراسة تأثير مركبات البوليفينول المستخلصة من قشور الإجاص على حالات التهاب القولون التقرحي. وأظهرت النتائج أن هذه المركبات لعبت دورًا واضحًا في تقليل نشاط العوامل المحفّزة للالتهاب داخل الخلايا المناعية. كما سجلت الفئران المصابة بالتهابات الأمعاء، والتي تلقت المستخلص، تحسنًا ملحوظًا تمثل في انخفاض فقدان الوزن وتراجع مؤشرات الالتهاب في الدم، إضافة إلى تقلص حجم التلف الذي يصيب أنسجة القولون.

وامتد نطاق الدراسة ليشمل تأثير البوليفينول على توازن الميكروبيوم المعوي، حيث لاحظ الباحثون زيادة في أعداد البكتيريا المفيدة التي تدعم سلامة الغشاء المخاطي للأمعاء، مقابل تراجع البكتيريا المرتبطة بالالتهاب. كذلك أظهر المستخلص قدرة على تهدئة الاستجابات المناعية المفرطة داخل الغشاء المخاطي، بما في ذلك الآليات المسؤولة عن التعرف المناعي على المستضدات.

وأكد العلماء أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية قشور الإجاص كمصدر غذائي وظيفي محتمل للحفاظ على صحة الأمعاء، مشيرين إلى أن الاستفادة الكاملة من هذه الفاكهة تشمل قشرتها إلى جانب لبّها. ومع ذلك، شددوا على أن تأكيد هذه الفوائد لدى الإنسان يستلزم إجراء مزيد من الأبحاث والدراسات السريرية.

