إعلان

كيف تحمي أمعائك من الالتهابات دون أدوية؟

كتب : مصراوي

01:00 ص 29/01/2026

الكمثرى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن قشور فاكهة الكمثرى التي تحمل خصائص غذائية مهمة تسهم في تعزيز صحة الأمعاء وتوفير حماية فعّالة ضد الالتهابات، في إشارة إلى أن قيمتها لا تقتصر على اللب فقط، وفقًا لما ذكره "لينتا.رو".

واعتمد فريق البحث على تجارب مخبرية لدراسة تأثير مركبات البوليفينول المستخلصة من قشور الإجاص على حالات التهاب القولون التقرحي. وأظهرت النتائج أن هذه المركبات لعبت دورًا واضحًا في تقليل نشاط العوامل المحفّزة للالتهاب داخل الخلايا المناعية. كما سجلت الفئران المصابة بالتهابات الأمعاء، والتي تلقت المستخلص، تحسنًا ملحوظًا تمثل في انخفاض فقدان الوزن وتراجع مؤشرات الالتهاب في الدم، إضافة إلى تقلص حجم التلف الذي يصيب أنسجة القولون.

وامتد نطاق الدراسة ليشمل تأثير البوليفينول على توازن الميكروبيوم المعوي، حيث لاحظ الباحثون زيادة في أعداد البكتيريا المفيدة التي تدعم سلامة الغشاء المخاطي للأمعاء، مقابل تراجع البكتيريا المرتبطة بالالتهاب. كذلك أظهر المستخلص قدرة على تهدئة الاستجابات المناعية المفرطة داخل الغشاء المخاطي، بما في ذلك الآليات المسؤولة عن التعرف المناعي على المستضدات.

وأكد العلماء أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية قشور الإجاص كمصدر غذائي وظيفي محتمل للحفاظ على صحة الأمعاء، مشيرين إلى أن الاستفادة الكاملة من هذه الفاكهة تشمل قشرتها إلى جانب لبّها. ومع ذلك، شددوا على أن تأكيد هذه الفوائد لدى الإنسان يستلزم إجراء مزيد من الأبحاث والدراسات السريرية.

أقرأ أيضًا:

خضار يقوي القلب والمناعة والعظام.. احرص على تناوله

تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير

بـ 900 مليون دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر

عادة طحن الأسنان.. إليك الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

الكمثري قشور الكمثري فوائد قشور الكمثرى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار
أخبار مصر

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار
فستان شفاف وجريء.. هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة
الموضة

فستان شفاف وجريء.. هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة
"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
زووم

"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد
أخبار المحافظات

"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد
ضبط رجل وسيدتين بتهمة استغلال تطبيقات الهواتف في الدعارة
حوادث وقضايا

ضبط رجل وسيدتين بتهمة استغلال تطبيقات الهواتف في الدعارة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون