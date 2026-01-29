كيف يؤثر النوم غير المنتظم على صحة الدماغ؟

توصلت دراسة حديثة إلى وجود ارتباط بين نوع نادر من اضطرابات النوم وارتفاع احتمالات التدهور المعرفي في مراحل متقدمة من العمر، نقلا عن "إندبندنت".

وبينت نتائج الدراسة أن اضطراب سلوك النوم الحركي المعزول (iRBD)، والذي يتمثل في صدور سلوكيات جسدية غير طبيعية أثناء النوم مثل الصراخ أو الركل أو اللكم، قد يشكّل علامة إنذار مبكرة لاحتمال تراجع القدرات الإدراكية وزيادة خطر الإصابة بالخرف مستقبلًا.

ويُصيب هذا الاضطراب نحو 2% من كبار السن، حيث يفقد المصاب حالة الشلل العضلي الطبيعية المصاحبة لمرحلة نوم حركة العين السريعة (REM). وخلال هذه المرحلة، التي تتسم بارتفاع نشاط الدماغ وتسارع حركة العينين، يبدأ الشخص في تجسيد أحلامه فعليًا، ما قد يؤدي إلى ضحك أو صراخ أثناء النوم، أو حركات عنيفة قد تصل إلى السقوط من السرير أو إيذاء الشريك دون قصد.

وشملت الدراسة 162مريضًا من كوريا الجنوبية، بمتوسط عمر بلغ 66 عامًا، وتمت متابعة حالتهم المعرفية على مدى سبع سنوات، من خلال تقييم شامل شمل 320 مؤشرًا عصبيًا ونفسيًا.

وأظهرت النتائج حدوث تراجع تدريجي في عدد من الوظائف الإدراكية لدى المشاركين، أبرزها بطء معالجة المعلومات، وضعف الانتباه والذاكرة العاملة، إلى جانب تدهور الذاكرة اللفظية والبصرية. ولاحظ الباحثون أن هذا الانخفاض المعرفي استمر حتى لدى المرضى الذين لم تتطور حالتهم إلى اضطرابات عصبية خطيرة مثل الخرف أو مرض باركنسون خلال فترة المتابعة.

كما كشفت الدراسة عن اختلاف ملحوظ بين الجنسين، إذ تبين أن وتيرة التدهور المعرفي لدى النساء المصابات كانت أبطأ بشكل واضح مقارنة بالرجال، ما قد يشير إلى مستوى أعلى من القدرة على مقاومة التغيرات الدماغية المرتبطة بالمرض. وفي ضوء هذه النتائج، دعا الباحثون إلى تطوير استراتيجيات متابعة ورقابة تراعي الفروق الجنسية، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم الآليات البيولوجية التي تفسر هذه الاختلافات.

أقرأ أيضًا:

خضار يقوي القلب والمناعة والعظام.. احرص على تناوله



تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير



بـ 900 مليون دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه



ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر



عادة طحن الأسنان.. إليك الأعراض والأسباب وطرق الوقاية