قصف 5 طائرات أمريكية للتزود بالوقود في السعودية.. ما القصة؟

كتب : محمد أبو بكر

02:23 ص 14/03/2026

هجوم صاروخي-أرشيفية

كشف مسؤولان أمريكيان أن خمس طائرات مخصصة للتزود بالوقود جوًا تابعة لسلاح الجو الأمريكي تعرضت لأضرار أثناء وجودها على الأرض داخل قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة ضربة صاروخية إيرانية استهدفت القاعدة خلال الأيام الأخيرة.

وكانت الطائرات متوقفة داخل القاعدة لحظة وقوع الهجوم الصاروخي، ما أدى إلى إصابتها بأضرار متفاوتة دون أن يتم تدميرها بشكل كامل، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وأوضح أحد المسؤولين أن الطائرات المتضررة تخضع حاليًا لعمليات إصلاح وصيانة لإعادتها إلى الخدمة.

وأكدت المصادر أنه لم يتم تسجيل أي قتلى جراء الضربة التي استهدفت القاعدة العسكرية، في حين امتنعت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط عن التعليق على تفاصيل الحادث.

وبذلك يرتفع عدد طائرات التزود بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي التي تعرضت لأضرار أو دُمرت خلال الفترة الأخيرة إلى سبع طائرات على الأقل.

ويأتي ذلك بعد حادث منفصل وقع يوم الخميس الماضي عندما اصطدمت طائرتان من طراز "كيه سي-135" المخصص للتزود بالوقود أثناء التحليق، ما أدى إلى سقوط إحداهما.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة مقتل جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن الطائرة التي تحطمت نتيجة حادث التصادم في العراق.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية التي تستهدف قواعد تضم قوات ومعدات عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار رد طهران على عملية عسكرية أمريكية.

وكانت هجمات سابقة قد استهدفت أيضًا قاعدة الأمير سلطان الجوية، حيث توفي أحد أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية بعد تعرضه لإصابات خطيرة خلال هجوم وقع في الأول من مارس الجاري.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

