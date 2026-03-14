ترامب ينشر صورة تقارن بينه وبين أوباما في التعامل مع إيران.. ما القصة؟

كتب : محمد أبو بكر

02:50 ص 14/03/2026

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على حسابه في تروث سوشيال، تظهر مقارنة بين أسلوبه في التعامل مع إيران وأساليب الرئيس السابق باراك أوباما.

وتُظهر الصورة من الجزء العلوي أوباما وهو "يتفاوض" مع المسؤولين الإيرانيين، ممثلًا بمكافآت مالية، بينما الجزء السفلي يصور ترامب محاطًا بطائرات مقاتلة وقنابل.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، قال إن الولايات المتحدة نفذت واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران.

وأوضح ترامب، أن الضربات الأمريكية ركزت على أهداف عسكرية في جزيرة خرج، مؤكدًا أن الغارات نجحت في تدمير جميع الأهداف العسكرية الموجودة في الجزيرة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران تعرضت لدمار واسع نتيجة الضربات الأخيرة، لافتًا إلى أن الأوضاع داخل البلاد أصبحت صعبة للغاية بعد الهجمات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اليوم 14 من حرب إيران: خامنئي ينجو من الاغتيال وأمريكا تستنفر الـ"مارينز"
شئون عربية و دولية

اليوم 14 من حرب إيران: خامنئي ينجو من الاغتيال وأمريكا تستنفر الـ"مارينز"
ترامب: نفذنا واحدة من أعنف الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط ضد إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: نفذنا واحدة من أعنف الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط ضد إيران
"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
أخبار وتقارير

"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
طرح البوستر الرسمي لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه في عيد الفطر
دراما و تليفزيون

طرح البوستر الرسمي لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه في عيد الفطر
المداح 6 الحلقة 25.. حمادة هلال يواجه المجهول بظهور مفاجئ لوالده المتوفي
دراما و تليفزيون

المداح 6 الحلقة 25.. حمادة هلال يواجه المجهول بظهور مفاجئ لوالده المتوفي

"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي