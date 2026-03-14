

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على حسابه في تروث سوشيال، تظهر مقارنة بين أسلوبه في التعامل مع إيران وأساليب الرئيس السابق باراك أوباما.

وتُظهر الصورة من الجزء العلوي أوباما وهو "يتفاوض" مع المسؤولين الإيرانيين، ممثلًا بمكافآت مالية، بينما الجزء السفلي يصور ترامب محاطًا بطائرات مقاتلة وقنابل.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، قال إن الولايات المتحدة نفذت واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران.

وأوضح ترامب، أن الضربات الأمريكية ركزت على أهداف عسكرية في جزيرة خرج، مؤكدًا أن الغارات نجحت في تدمير جميع الأهداف العسكرية الموجودة في الجزيرة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران تعرضت لدمار واسع نتيجة الضربات الأخيرة، لافتًا إلى أن الأوضاع داخل البلاد أصبحت صعبة للغاية بعد الهجمات.