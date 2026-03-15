

تتعرض إسرائيل حاليًا لهجوم صاروخي إيراني واسع النطاق، استهدف عددًا من المواقع في مناطق الوسط والشمال، حيث دوت أصوات الانفجارات العنيفة في جميع أنحاء البلاد. وفي السياق ذاته، أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية.

وفي تفاصيل المشهد الميداني، دوت صفارات الإنذار في مناطق حيوية واسعة شملت القدس، وتل أبيب، وبئر السبع، وأشدود. كما امتدت الإنذارات شمالًا لتشمل بيت شان، وأم الفحم، ومنطقة عميق هماعيون، وجلبوع، ومناطق مناشيه ومجدو، بالإضافة إلى مستوطنات في الضفة الغربية، فيما تحدثت تقارير عن سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة جنين.

وأسفرت هذه الموجة الصاروخية عن وقوع حوادث مباشرة، حيث اندلع حريق في مدينة اللد نتيجة سقوط صاروخ انشطاري. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ آخر في منطقة "نيس تسيونا"، مما دفع فرق الإنقاذ للهرع فوراً إلى الموقع للتعامل مع الحدث.

ويأتي هذا التطور الخطير بعد نحو ساعة فقط من إعلان الجيش الإسرائيلي رصد هجوم صاروخي إيراني سابق. وفي استجابة سريعة، أرسلت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيهات احترازية عاجلة ومباشرة إلى الهواتف المحمولة للمواطنين في المناطق المستهدفة، وذلك في ظل تصعيد إقليمي متواصل وحرب دائرة بين إيران والتحالف الأمريكي-الإسرائيلي دخلت أسبوعها الثالث.