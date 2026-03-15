ترامب: التخلي الكامل لإيران عن الطموحات النووية شرط لأي اتفاق



قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التزام إيران بالتخلي الكامل عن أي طموحات نووية سيكون جزءًا من أي اتفاق، بحسب إن بي سي نيوز.

شنت القوات الأمريكية، ضربات واسعة النطاق على جزيرة خارك، المركز الحيوي لعمليات النفط في الخليج الإيراني، فيما ردت إيران بتهديداتها باستهداف المنشآت النفطية لحلفاء الولايات المتحدة حال تعرض بنيتها التحتية لأي ضرر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، إن منشآت تخزين الألغام البحرية ومخابئ صواريخ كانت من بين الأهداف التي دُمرت في الضربة الدقيقة على الجزيرة، حيث تم تدمير نحو 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً مع الحفاظ على المنشآت النفطية.

وتضم جزيرة خارك، التي تقع على بعد 15 ميلاً من سواحل إيران في الخليج الفارسي، محطة نفطية تشحن نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، وتحتوي على قدرات عسكرية تشمل الدفاعات الجوية والألغام المدفونة تحت الأرض.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور له على منصة تروث سوشيال مساء الجمعة، إن القوات الأمريكية دمّرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في جزيرة خارك، جوهرة إيران".

وأضاف أن البنية التحتية النفطية للجزيرة لم تتأثر بعد الهجوم، لكنها قد تتعرض في المستقبل إذا لزم الأمر.

وأشار ترامب، إلى أنه إذا حاولت إيران أو أي طرف آخر عرقلة المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة ستعيد النظر فورًا في موقفها.

من جانبها، أفادت وكالة فارس الإيرانية التابعة للحرس الثوري بأن أكثر من 15 انفجاراً سُمع على الجزيرة خلال الهجمات الأمريكية، واستهدفت الضربات الدفاعات الجوية وقاعدة بحرية وبرج مراقبة المطار وحظيرة الهليكوبتر، مؤكدة عدم حدوث أي ضرر للبنية التحتية النفطية، لكنها حذرت من عواقب أي اعتداء على منشآتها الطاقية.

وأضافت إيران أن أي هجوم على منشآت النفط والغاز في المنطقة سيؤدي إلى إشعال الحرائق وتدميرها بالكامل، مؤكدة استمرارها في حماية مصالحها.

وأكد محللون أن جزيرة خارك تمثل العمود الفقري لتجارة النفط الإيرانية، حيث حققت طهران 53 مليار دولار من صافي صادرات النفط عام 2025، ما يمثل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.

كما أشاروا إلى أن السيطرة على الجزيرة ستقطع شريان النفط الإيراني، لكنها تتطلب الالتزام بنشر قوات برية على الأراضي الإيرانية، وهو ما تبدو الإدارة الأمريكية مترددة في تنفيذه حالياً.

وأعلن ترامب، في منشور آخر، أن الدول المتأثرة بالتعطيل، بما فيها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، يمكنها إرسال سفن حربية للمساعدة في الحفاظ على فتح المضيق بالتعاون مع القوات الأمريكية.

وقال إحصان جهانين، نائب حاكم مدينة بوشهر القريبة من جزيرة خارك، أمس السبت، إن الصادرات والواردات وأنشطة الشركات على الجزيرة تسير بشكل طبيعي بعد الضربات.

تأتي هذه الضربات بعد أن أصدر المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي بيانًا أوليًا الخميس، مؤكداً استمرار حظر المرور التجاري عبر مضيق هرمز والهجوم على دول الخليج.

ويُعد مضيق هرمز الممر الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية وثلث الأسمدة المستخدمة حول العالم.

وأكدت تقارير أن أسعار النفط ارتفعت مرة أخرى فوق 100 دولار للبرميل، بينما خففت الولايات المتحدة العقوبات عن النفط الروسي في محاولة لاستقرار الأسواق، وهو ما قوبل بانتقادات من أوكرانيا وأوروبا.