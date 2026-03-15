الإسكان تبدأ استقبال تحويلات حجز أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في استقبال التحويلات البنكية من المصريين المقيمين بالخارج، اعتبارًا من اليوم الأحد 15 مارس الجاري وحتى يوم الجمعة 1 مايو المقبل، وذلك كأرصدة تمهيدًا للحجز في المرحلة الحادية عشرة من مشروع بيت الوطن.

ويتضمن الطرح الجديد من أراضي بيت الوطن 3600 قطعة أرض سكنية في مواقع متميزة بعدد من المدن الجديدة، حيث يستم الإعلن عن أماكن الأراض والمدن المتوفر بها لاحقا، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لإتاحة الفرصة للمصريين العاملين بالخارج لتملك أراضٍ وبناء مساكنهم الخاصة داخل مصر.

شروط حجز أراضي بيت الوطن

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الأساسية للراغبين في الحجز ضمن الطرح الجديد، أبرزها:

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، مع السماح بالحجز للقصر من خلال الولاية القانونية.

أن يكون جواز السفر أو الرقم القومي ساري المفعول.

أن يتضمن التحويل البنكي أحد أكواد الحجز المتاحة على الموقع الإلكتروني للمشروع.

يتم السداد من خلال تحويل بنكي بالدولار من خارج مصر، أو من الحسابات البنكية داخل البلاد بشرط أن يكون الحساب مفتوحًا منذ عام على الأقل.