

قالت نانسي مايس، النائبة الجمهورية في الكونجرس الأمريكي، إن نحو 2500 جندي من قوات مشاة البحرية الأمريكية، المعروفة باسم "المارينز"، في طريقهم إلى إيران.

وأضافت "مايس"، خلال منشور لها عبر موقع "إكس": أن لديها الكثير من الأفكار والتوقعات بشأن ما قد يحدث خلال الفترة المقبلة، ولكن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن لذلك.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا ملحوظًا، مع استمرار العمليات العسكرية والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران.