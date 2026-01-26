قد تبدو الساقان مجرد وسيلة للحركة اليومية، لكن الأطباء ينظرون إليهما باعتبارهما مؤشرًا مهمًا يكشف الكثير عن صحة الجسم العامة، فالتغيرات التي تطرأ على شكل الساقين أو الإحساس بهما أو حتى درجة حرارتهما قد تكون جرس إنذار مبكرًا لأمراض مزمنة وخطيرة، مثل أمراض القلب، والسكري، واضطرابات الشرايين.

علامات تظهر في الساقين لا ينبغي تجاهلها

تورم الساقين: أكثر من مجرد تعب

انتفاخ الساقين أو القدمين قد يبدو عارضًا بسيطًا، لكنه قد يكون نتيجة تراكم السوائل داخل الأنسجة، وهي حالة تعرف طبيًا بالوذمة، هذا العرض يظهر غالبًا عندما يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة كافية، ما يؤدي إلى تجمع السوائل في الأطراف السفلية، كما قد يرتبط التورم بأمراض الكلى، أو مشكلات الكبد، أو وجود جلطات دموية، بحسب موقع "onlymyhealth".

برودة القدمين المستمرة: خلل في تدفق الدم

إذا كانت قدماك باردتين على الدوام، بعيدًا عن تأثير الطقس، فقد يكون السبب ضعف الدورة الدموية، ويعد مرض الشرايين الطرفية من أبرز الأسباب، حيث تتراكم الدهون داخل الشرايين وتعيق وصول الدم إلى الساقين.

وهذه الحالة لا تؤثر على الحركة فقط، بل ترفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، خاصة لدى مرضى السكري والمدخنين ومن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

تقلصات الساق الليلية: إنذار صامت

التشنجات المؤلمة التي توقظك من النوم قد لا تكون مجرد إرهاق عضلي، ففي بعض الحالات، ترتبط هذه التقلصات بمشكلات في الأوعية الدموية مثل الدوالي، والتي تؤثر بدورها على كفاءة الدورة الدموية، كما قد تنتج عن نقص السوائل أو اختلال الأملاح أو تأثير بعض الأدوية، لكن تكرارها يستدعي فحصًا طبيًا.

تغير لون الجلد أو بطء التئام الجروح

تحول لون جلد الساق إلى البني الداكن أو الأحمر المائل للأرجواني قد يشير إلى قصور وريدي مزمن، وهي حالة ينتج عنها تجمع الدم في الأوردة لفترات طويلة، ويزداد الخطر لدى مرضى السكري، إذ قد تتحول الجروح الصغيرة إلى تقرحات مزمنة يصعب شفاؤها، ما يستدعي عناية طبية فورية.

تنميل أو خدر في الساقين

الإحساس بالوخز أو الحرقان أو فقدان الإحساس في الساقين يعد من العلامات الشائعة لاعتلال الأعصاب، خاصة لدى مرضى السكري، هذا التلف العصبي لا يؤثر فقط على الإحساس، بل يزيد أيضًا من خطر القرح وبتر الأطراف، ويرتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

