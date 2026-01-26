مع اقتراب شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن طرق فعالة لتخزين البقوليات والحبوب، نظرا لأنها مصدر رئيسي للبروتين والألياف في وجبات الإفطار والسحور، وللحفاظ على جودتها.

وفي هذا التقرير، إليكم أبرز النصائح لتخزين الأرز، الحبوب الكاملة، العدس، والبقوليات بطريقة تحافظ على قيمتها الغذائية وتطيل مدة صلاحيتها، وفقا لموقع "health".

تخزين الأرز والحبوب الكاملة

للحفاظ على الأرز طازجا لأطول فترة ممكنة، يُنصح بتخزينه في مكان بارد وجاف، مع وضعه في وعاء محكم الإغلاق بعد فتح العبوة.

أما الحبوب الكاملة، يفضل وضعها في وعاء محكم الإغلاق بمكان مظلم وبارد بعيدا عن الرطوبة والحرارة.

العدس والبقوليات

يمكن تخزين العدس المجفف في وعاء محكم الإغلاق داخل خزانة المطبخ أو أي مكان بارد وجاف لمدة تصل إلى عام كامل، وإذا لم تتوفر حبوب مجففة، يمكن استخدام العدس أو البقوليات المعلبة مؤقتا، مع ضرورة تصفيتها وغسلها جيدا قبل الاستخدام لضمان سلامتها.

اختيار عبوات التخزين المناسبة

وفقا لموقع "Herzindagi"، تُعد العبوات المحكمة الإغلاق من أفضل طرق تخزين البقوليات، لأنها تمنع دخول الرطوبة التي تؤدي إلى تلفها، يمكن استخدام برطمانات زجاجية، أو عبوات بلاستيكية محكمة الغلق، أو علب معدنية لحفظ البقوليات بعيدًا عن الهواء والرطوبة.

التخزين باستخدام أكياس التفريغ

للتخزين لفترات طويلة، تعتبر الأكياس المفرغة من الهواء خيارا مثاليا، فهي تساعد على إزالة الهواء الزائد، ما يمنع التلف ويطيل مدة صلاحية البقوليات إلى عام أو أكثر دون فقدان قيمتها الغذائية.

