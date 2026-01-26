إعلان

قبل رمضان.. طرق ذكية لتخزين البقوليات دون تلف

كتب : أسماء مرسي

04:00 م 26/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع اقتراب شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن طرق فعالة لتخزين البقوليات والحبوب، نظرا لأنها مصدر رئيسي للبروتين والألياف في وجبات الإفطار والسحور، وللحفاظ على جودتها.

وفي هذا التقرير، إليكم أبرز النصائح لتخزين الأرز، الحبوب الكاملة، العدس، والبقوليات بطريقة تحافظ على قيمتها الغذائية وتطيل مدة صلاحيتها، وفقا لموقع "health".

تخزين الأرز والحبوب الكاملة

للحفاظ على الأرز طازجا لأطول فترة ممكنة، يُنصح بتخزينه في مكان بارد وجاف، مع وضعه في وعاء محكم الإغلاق بعد فتح العبوة.

أما الحبوب الكاملة، يفضل وضعها في وعاء محكم الإغلاق بمكان مظلم وبارد بعيدا عن الرطوبة والحرارة.

العدس والبقوليات

يمكن تخزين العدس المجفف في وعاء محكم الإغلاق داخل خزانة المطبخ أو أي مكان بارد وجاف لمدة تصل إلى عام كامل، وإذا لم تتوفر حبوب مجففة، يمكن استخدام العدس أو البقوليات المعلبة مؤقتا، مع ضرورة تصفيتها وغسلها جيدا قبل الاستخدام لضمان سلامتها.

اختيار عبوات التخزين المناسبة

وفقا لموقع "Herzindagi"، تُعد العبوات المحكمة الإغلاق من أفضل طرق تخزين البقوليات، لأنها تمنع دخول الرطوبة التي تؤدي إلى تلفها، يمكن استخدام برطمانات زجاجية، أو عبوات بلاستيكية محكمة الغلق، أو علب معدنية لحفظ البقوليات بعيدًا عن الهواء والرطوبة.

التخزين باستخدام أكياس التفريغ

للتخزين لفترات طويلة، تعتبر الأكياس المفرغة من الهواء خيارا مثاليا، فهي تساعد على إزالة الهواء الزائد، ما يمنع التلف ويطيل مدة صلاحية البقوليات إلى عام أو أكثر دون فقدان قيمتها الغذائية.

اقرأ أيضا:

كيف يؤثر تناول ملعقة عسل يوميا على الذاكرة والمناعة؟

لماذا يصاب بعضنا بالزكام ولا يشعر به الآخرون؟

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

بعد وفاة أم وأطفالها الأربعة بشبرا.. نصائح لتجنب حوادث تسرب الغاز

احذر.. 5 أعراض غير متوقعة قد تكشف السرطان مبكرا

تخزين البقوليات شهر رمضان تجهيزات رمضان حفظ البقوليات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيان حكومي مهم بشأن موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
أخبار مصر

بيان حكومي مهم بشأن موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
أول تعليق من حماس بعد العثور على جثة أخر أسير إسرائيلي.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من حماس بعد العثور على جثة أخر أسير إسرائيلي.. ماذا قالت؟
ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
زووم

ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
"ارحموها من الشائعات".. والدة فتاة منيا القمح تكشف اللحظات الأخيرة قبل
أخبار المحافظات

"ارحموها من الشائعات".. والدة فتاة منيا القمح تكشف اللحظات الأخيرة قبل
تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة
أخبار مصر

تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره