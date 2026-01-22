غذاء صحي يدعم القلب ويحافظ على صحة الأمعاء

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن براعم الخيزران تصنف ضمن قائمة "الأطعمة الخارقة"، رغم غيابها عن موائد العديد من دول العالم، فيما استُخدمت منذ قرون في المطبخ الآسيوي، ويعود الاهتمام المتزايد بها مؤخرًا إلى قيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى كونها من أسرع النباتات نموًا على كوكب الأرض، إذ يمكن لبعض أنواعها أن تنمو بمعدل يصل إلى 90 سم يوميًا، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية

وأوضح البروفيسور لي سميث، أستاذ الصحة العامة والمعد الرئيسي للدراسة، أن براعم الخيزران تتميز بفوائد صحية متعددة، وأن تأثيرها الإيجابي المحتمل على مواجهة تحديات صحية معاصرة، مثل السكري وأمراض القلب، يعود إلى محتواها الغذائي الغني ومركباتها النشطة.

وأجريت الدراسة في جامعة أنجليا روسكين في كامبريدج، حيث شملت تجارب سريرية على البشر و تحليلات مخبرية على خلايا بشرية لدراسة تأثير استهلاك براعم الخيزران على الصحة الأيضية. وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في التحكم بمستويات السكر في الدم، ما يشير إلى دور محتمل في الوقاية من السكري عبر تنظيم الجلوكوز.

كما ارتبطت استهلاك براعم الخيزران بتحسن مستويات الدهون في الدم، ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال خفض الكوليسترول الضار. وأظهرت التحليلات أن البراعم غنية بالألياف الغذائية، ما يعزز وظائف الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون عن طريق تقليل مدة بقاء السموم في الجهاز الهضمي.

كما بينت الدراسات البشرية زيادة النشاط المضاد للالتهابات وانخفاض سمية الخلايا بعد تناول براعم الخيزران، فيما أظهرت التجارب المخبرية تأثيرات مشابهة للبروبيوتيك، تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما يسهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، وفقًا لما ذكرته هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS).

وأظهرت النتائج أيضًا أن المركبات الموجودة في براعم الخيزران قد تحد من تكوّن بعض السموم الضارة، مثل الفوران والأكريلاميد، الناتجة عن طهي الأطعمة في درجات حرارة مرتفعة، ما قد يجعل استخدامها وسيلة لجعل أطعمة أخرى أكثر أمانًا.

وفي المقابل، حذر الباحثون من مخاطر استهلاك براعم الخيزران دون تحضير صحيح، إذ قد يؤدي ذلك إلى التسمم بالسيانيد، مع ظهور أعراض مثل الغثيان والضعف والتشوش الذهني والصداع وصعوبة التنفس وفقدان الوعي، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن الخيزران يحتوي على مركبات قد تؤثر على هرمونات الغدة الدرقية، ما قد يزيد من احتمال الإصابة بتضخم الغدة، إلا أن هذه المخاطر يمكن تفاديها بسلق البراعم جيدًا قبل تناولها.

وختم الباحثون بأن براعم الخيزران تمتلك إمكانات واضحة كغذاء صحي واعد، غير أن محدودية الدراسات السريرية على البشر تستدعي إجراء مزيد من الأبحاث عالية الجودة قبل إصدار توصيات غذائية نهائية، ونشرت الدراسة في مجلة Advances in Bamboo Science.

