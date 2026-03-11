إعلان

قرار قضائي جديد بشأن 22 متهماً في خلية التجمع

كتب : صابر المحلاوي

11:43 ص 11/03/2026

المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 22 متهماً المتهمين في القضية رقم 475 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية القاعدة بالتجمع"، لجلسة 22 يونيو.

المتهمين بخلية التجمع

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2019 وحتى 12 ديسمبر 2022، تولى المتهمون من الأول حتى العاشر قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ومنعت مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، واعتدت على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، وألحقت الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وذلك من خلال تأسيسهم وقيادتهم جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.

ووجهت للمتهمين من الحادي عشر حتى الثاني والعشرين تهمة الانضمام للجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وُجه للمتهم الأول والحادي عشر والثاني عشر والثالث والعاشر وآخرين تهمة حيازة أسلحة نارية.

