البحرين تعلن نقل طائراتها المدنية إلى مطارات بديلة

كتب : وكالات

11:43 ص 11/03/2026

هيئة الطيران المدني في البحرين

أفادت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين، الأربعاء، بأنه تم إعادة تموضع عدد من الطائرات المدنية، إلى جانب عدد من طائرات شركات الشحن، وذلك ضمن الترتيبات التشغيلية المعتمدة لضمان استمرارية العمليات الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن.

وأوضحت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين، أن الجهات المختصة نجحت في تنسيق نقل عدد من الطائرات الفارغة من مطار البحرين الدولي إلى مطارات أخرى من قبل عدد من شركات الطيران ومشغلي طائرات الشحن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية التشغيلية للأساطيل وضمان انسيابية العمليات الجوية.

وفي وقت سابق أعلنت، وسائل إعلام بحرينية، يوم الأربعاء، بسماع أربع انفجارات قوية في البحرين عقب إطلاق صفارات الإنذار في البلاد.

وقال وزارة الدفاع البحرينية في وقت سابق إن الدفاعات الجوية في البلاد اعترضت صاروخًا باليستيًا أُطلق من إيران.

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج الطيران المدني في البحرين

