ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس: 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.



بنك البركة: 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.



كريدي أجريكول: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيهًا للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.



بنك التعمير والإسكان: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.76 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع.