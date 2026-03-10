الحرس الثوري يرد على ترامب: نطلق صواريخ ذات رؤوس حربية يفوق وزنها الطن



وكالات

فند الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كميات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

جاء في البيان: "يزعم ترامب انحسار إطلاقنا للصواريخ بينما نطلق صواريخ أقوى وذات رؤوس حربية يفوق وزنها الطن".

أضاف البيان: "التوتر الدائم في الكيان الإسرائيلي وبقاء المستوطنين فترات طويلة في الملاجئ وتدافعهم بالمطارات يعكس الواقع".

أعلن الرئيس الأمريكي فجر الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجلت استهداف بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق، دون ذكر الأسباب

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "قدرة إيران على شن هجمات صاروخية انخفضت إلى 10% بعد الضربات الأمريكية على منصات الإطلاق ومنشآت الإنتاج".

وأكد ترامب بأن الولايات المتحدة قضت تماما على قدرات إيران النووية.

تأتي هذه التصريحات بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير عملية عسكرية ضد إيران، واستهدافهما مدنا إيرانية رئيسية، من بينها طهران. وبرر البيت الأبيض الهجوم بوجود تهديدات صاروخية ونووية يزعم أنها تنطلق من طهران.

واعتبرت الخارجية الروسية العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران "خطوة متهورة"، وطالبت بضرورة العودة الفورية للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة، وفقا لروسيا اليوم.