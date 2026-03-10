إعلان

الحرس الثوري يرد على ترامب: نطلق صواريخ ذات رؤوس حربية يفوق وزنها الطن

كتب : مصراوي

02:34 ص 10/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

فند الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كميات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

جاء في البيان: "يزعم ترامب انحسار إطلاقنا للصواريخ بينما نطلق صواريخ أقوى وذات رؤوس حربية يفوق وزنها الطن".

أضاف البيان: "التوتر الدائم في الكيان الإسرائيلي وبقاء المستوطنين فترات طويلة في الملاجئ وتدافعهم بالمطارات يعكس الواقع".

أعلن الرئيس الأمريكي فجر الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجلت استهداف بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق، دون ذكر الأسباب

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "قدرة إيران على شن هجمات صاروخية انخفضت إلى 10% بعد الضربات الأمريكية على منصات الإطلاق ومنشآت الإنتاج".

وأكد ترامب بأن الولايات المتحدة قضت تماما على قدرات إيران النووية.

تأتي هذه التصريحات بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير عملية عسكرية ضد إيران، واستهدافهما مدنا إيرانية رئيسية، من بينها طهران. وبرر البيت الأبيض الهجوم بوجود تهديدات صاروخية ونووية يزعم أنها تنطلق من طهران.

واعتبرت الخارجية الروسية العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران "خطوة متهورة"، وطالبت بضرورة العودة الفورية للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري ترامب الرئيس الأمريكي الصورايخ الإيرانية إيران أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسميا.. ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تمويل السيارات
اقتصاد

رسميا.. ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تمويل السيارات
بالصور.. زحام أمام محطات الوقود بعد شائعات زيادة أسعار البنزين والسولار
أخبار مصر

بالصور.. زحام أمام محطات الوقود بعد شائعات زيادة أسعار البنزين والسولار
ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري
بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
هل الزواج في شهر رمضان أو شوَّال مكروه شرعًا؟.. الإفتاء تحسم
جنة الصائم

هل الزواج في شهر رمضان أو شوَّال مكروه شرعًا؟.. الإفتاء تحسم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟