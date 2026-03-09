علق الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التخصصات الدراسية وسوق العمل، قائلا: الرئيس يقصد بأن يكون الخريج من الجامعة المصرية لديه جدارة يحقق من خلالها وظيفة في سوق العمل، مشيرا إلى أن سوق العمل الذي يقصده الرئيس هو السوق العالمي وليس الإقليمي أو المحلي.

وأعلن وزبر التعليم العالي، خلال حفل سحور جامعة العاصمة، حلوان سابقا، بحضور الدكتور السيد قنديل، والدكتور عمرو غزت سلامه، والدكتور ضياء زين العابدين، أنه سيكون هناك دور رئيسي للوزارة بمنتج واضح وخطط تنفيذية مع رؤساء الجامعات، مؤكدا أن الدولة لها قوة ناعمة في مجال التعليم وهنزودها بتنافسية عالمية بآليات.

وأكد وزير التعليم العالي على أن تكليفات الرئيس مهمة رئيسية، لافتا أن توجيه الرئيس لم يشكل الجامعات الحكومية ولكن التعليم العالي على مستوى مصر.

واستطرد: لدينا مهمة شاقة ومش الوزير لوحده كلنا هنحط إيدينا في إيد بعض.

