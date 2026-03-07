بنوك عالمية ترفع توقعاتها لأسعار النفط إلى 120دولار بسبب تصاعد الحرب

رفعت بنوك عالمية توقعاتها لأسعار برميل النفط ليتجاوز حاجز 100 دولار و120 دولار خلال الأيام المقبلة، في ظل عدم احتواء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، واتجاه الأحداث نحو مزيد من التصعيد بعد تحدي الحرس الثوري الإيراني للولايات المتحدة وتهديده بإغلاق مضيق هرمز.

ويُعد مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه إيران، ممراً لنحو 20% من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، بما يعادل قرابة 20 مليون برميل يومياً، كما يعد أهم وأسرع منفذ لعبور تجارة النفط من دول الخليج إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وقفزت أسعار النفط فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل في اليوم السابع من الحرب مع إيران أمس الجمعة، التي تعرقل إمدادات النفط من المنطقة، في ظل غياب اليقين بشأن نهاية قريبة للصراع في الشرق الأوسط، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ.

جولدمان ساكس

بحسب رويترز، رجح بنك جولدمان ساكس أن تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع المقبل، إذا لم تظهر أي بوادر لحل الأزمة الحادة التي تعطل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، محذراً من أن المخاطر الصعودية لتوقعاته الأساسية تتزايد بسرعة.

وأشار البنك إلى أنه يعتزم إعادة النظر في توقعاته لأسعار النفط قريباً إذا لم تظهر أدلة تدعم افتراضه بعودة تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعته تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتبلغ توقعاته الحالية لأسعار خام برنت 80 دولاراً للبرميل في شهر مارس، و70 دولاراً للبرميل في الربع الثاني.

وتحدى متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر سفن حربية أمريكية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وكان ترامب قد طالب إيران بـ"الاستسلام غير المشروط"، في تصعيد لافت بعد أسبوع من الحرب التي شنها إلى جانب إسرائيل، ما قد يجعل التوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء الصراع أكثر صعوبة.

وأضاف البنك: "نعتقد الآن أيضاً أنه من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط، وخاصة المنتجات المكررة، ذروتها المسجلة في عامي 2008 و2022، إذا استمر انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز طوال شهر مارس".

وتشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن متوسط التدفقات اليومية عبر مضيق هرمز انخفض بنحو 90%.

باركليز

من جانبه، رجح بنك باركليز أن يصل سعر خام برنت إلى مستوى 120 دولاراً للبرميل إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط لعدة أسابيع أخرى، وفق رويترز.

وأضاف باركليز: "قد تبدو هذه الأرقام مرتفعة للغاية، خاصة في ظل التشاؤم السائد بشأن توقعات سوق النفط في بداية هذا العام، لكننا نؤكد مجدداً أن العوامل الأساسية أقوى، وأن المخاطر الحالية قد تكون أكبر من تلك التي شهدناها خلال الصراع بين روسيا وأوكرانيا عندما وصلت الأسعار إلى هذه المستويات".

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد مع اتساع رقعة الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، الأمر الذي أدى فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، ما حدّ من إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط.

وبلغ سعر خام برنت نحو 93.60 دولاراً للبرميل، بينما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 91.62 دولاراً، مساء أمس قبل العطلة الأسبوعية لإغلاق الأسواق العالمية يومي السبت والأحد.

وأشار باركليز إلى أن كميات النفط العالقة على ناقلات النفط في خليج المكسيك ارتفعت بنحو 85 مليون برميل منذ بدء الصراع، مضيفاً أن مخاطر ارتفاع أسعار النفط لا تزال تميل نحو الزيادة.

ستاندرد تشارترد

بدوره، رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر خام برنت للربع الأول من عام 2026 إلى 74 دولاراً للبرميل بدلاً من 62 دولاراً، وللربع الثاني إلى 67 دولاراً بدلاً من 63 دولاراً، كما رفع متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 70 دولاراً بدلاً من 63.50 دولاراً، وفق رويترز.

ويواصل بنك ستاندرد تشارترد مراجعة توقعاته المستقبلية لأسعار النفط في ضوء المستجدات وتطورات الحرب الجارية حالياً.