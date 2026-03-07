قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار اليوم السبت، إن بلاده سمحت لسفينة حربية إيرانية بالرسو في أحد موانئها كبادرة إنسانية، بعد أن أغرقت الولايات المتحدة سفينة أخرى تابعة ‌للبحرية الإيرانية قبالة سواحل سريلانكا المجاورة.

وقال مصدر في الحكومة الهندية لرويترز، إنه بعد طلب عاجل من طهران رست السفينة لافان في ميناء كوتشي الجنوبي بالهند يوم الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي ضربت فيه غواصة أمريكية الفرقاطة الإيرانية دينا.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تدمير البحرية الإيرانية يعد أحد أهداف الحرب التي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية قبل أسبوع. وأشار موقع الأخبار الإلكتروني للمعهد البحري الأميركي إلى أن لافان هي سفينة إنزال برمائية.

وقال جايشانكار في حوار رايسينا السنوي: "لافان وسفينتان أخريان كانتا قادمتين لإجراء مراجعة للأسطول، ثم انجرت بطريقة ما إلى الصراع". وأضاف: "أعتقد أننا تعاملنا مع الأمر من منظور إنساني، بغض النظر عن القضايا القانونية... أعتقد أننا فعلنا الصواب".

ووقع الهجوم الأمريكي على السفينة الإيرانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا، على بعد 19 ميلاً بحرياً من الساحل، خارج حدودها البحرية، وأسفر عن مقتل 87 شخصاً على الأقل. وقال المصدر لرويترز، في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الهند تلقت طلب الرسو من السفينة لافان في 28 فبراير حين بدأت الحرب، مضيفاً أن الطلب "كان عاجلاً لأن السفينة واجهت مشكلات فنية".