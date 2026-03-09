أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في نبأ عاجل، قبل قليل، ببدء موجة جديدة ومكثفة من "الهجمات الصاروخية" التي يشنها الحرس الثوري الإيراني، في تصعيد ميداني واسع يشهده الداخل الإيراني والمنطقة.

مجتبى يقود "الرد الصاروخي"

أوضحت الوكالة أن هذه العملية العسكرية الواسعة انطلقت تحت إشراف مباشر وقرار من القائد العام للقوات المسلحة، المرشد الأعلى الجديد "مجتبى خامنئي"، في أول تحرك عسكري رسمي له منذ توليه السلطة، ردا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة.

تأتي هذه التحركات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.