قرر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن الإدارات الهندسية والمرافق والتراخيص والمرور، برئاسة رؤساء المراكز والأحياء، لتنفيذ حملة تفتيش شاملة على مستوى المحافظة.

وتركز الحملة على نطاقي حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، لمراجعة تراخيص المطاعم والمخابز البلدية والإفرنجية والمحال التجارية، والتأكد من التزامها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة، في إطار جهود المحافظة لتعزيز إجراءات السلامة داخل المنشآت التجارية والخدمية.

حريق ميدان المحطة وراء القرار

يأتي هذا القرار على خلفية الحريق الذي اندلع في أحد محال بيع الأدوات الرياضية بميدان المحطة في حي غرب مدينة أسيوط، والذي أثار مخاوف من امتداد النيران إلى محطة الوقود المجاورة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق في وقت مناسب، ما حال دون تفاقم الموقف أو وقوع خسائر أكبر.

مراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية

أوضح محافظ أسيوط أن اللجنة ستتولى مراجعة مدى توافر اشتراطات السلامة المهنية وإجراءات الحماية المدنية داخل المنشآت، وفي مقدمتها التأكد من وجود طفايات الحريق ضمن متطلبات الترخيص.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وقائية للحد من مخاطر الحرائق، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الأحمال الكهربائية ودرجات الحرارة، ما يزيد من احتمالات نشوب الحرائق داخل المنشآت.

إجراءات حاسمة ضد المخالفات

وجّه المحافظ كذلك بمراجعة تراخيص المحال والمنشآت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، مع إزالة الإعلانات المثبتة على واجهات المحال المرتبطة بتوصيلات كهربائية عشوائية أو ذات أحمال مرتفعة.

وأكد المحافظ أن مثل هذه التوصيلات تمثل مصدر خطر مباشر قد يؤدي إلى اندلاع حرائق، مشددًا على أن سلامة المواطنين والمنشآت تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط.