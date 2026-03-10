استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، لمناقشة موقف أعمال التطوير الجارية لمنظومتي الري والصرف بواحة سيوة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وأعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، بما يضمن الحفاظ على المخزون الجوفي ومنع السحب الجائر.

ومن جانبه، أكد اللواء الزملوط أهمية الحفاظ على الخزان الجوفي وتحقيق التكامل بين مجهودات المحافظة والوزارة للارتقاء بمنظومة الموارد المائية بالمحافظة.

كما أكد الطرفان ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، والتأكيد على التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص الدورة الزراعية واختيار المحاصيل المناسبة بما يتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر.

وفي إطار أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، تم استعراض موقف الإعداد لبدء تبطين أجزاء من القناة المفتوحة بواحة سيوة لحماية الطريق المجاور لها، بالتنسيق مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة باستخدام البولي إيثيلين، حيث من المزمع البدء في بداية شهر أبريل 2026.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لعملية إنشاء سد ركامي وعدد 5 حواجز ترابية مع التكسية بالدبش، وتأهيل الحاجز الترابي القائم بوادي أم لشطان لحماية منطقة القصر بمطروح من أخطار السيول، حيث وجّه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني المقرر.

كما تم مناقشة مقترح إنشاء سد ركامي بوادي الطولوية لحماية منطقة الكيلو 4 بحي الزهور بمطروح.

