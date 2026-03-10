إعلان

الدولار يهبط 1.27 جنيه بمنتصف تعاملات اليوم إلى أقل من 52 جنيها

كتب : آية محمد

12:17 م 10/03/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 89 قرشًا و1.27 جنيه، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 10-3-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 89 قرشًا للشراء والبيع.


بنك مصر: 51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، بتراجع 92 قرشًا للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 1.01 جنيه للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع، بتراجع 1.04 جنيه للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.47 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع، بتراجع 1.27 جنيه للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم الدولار في مصر البنك الأهلي أسعار البنزين والسولار

