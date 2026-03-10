الدولار يهبط 1.27 جنيه بمنتصف تعاملات اليوم إلى أقل من 52 جنيها
كتب : آية محمد
سعر الدولار مقابل الجنيه
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 89 قرشًا و1.27 جنيه، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 10-3-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 89 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، بتراجع 92 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 1.01 جنيه للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع، بتراجع 1.04 جنيه للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 51.47 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع، بتراجع 1.27 جنيه للشراء والبيع.