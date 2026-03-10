تعهدت إيران يوم الثلاثاء، بعدم السماح بتصدير أي لتر من النفط من الخليج طالما استمر صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في رفض صريح لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن النزاع على وشك الانتهاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تعد مطروحة، مضيفًا أنه "مستعدون لمواصلة استهدافهم بصواريخنا طالما استدعى الأمر".

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيرانية: "القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح بتصدير أي لتر من النفط من المنطقة إلى الجانب المعادي وشركائه حتى إشعار آخر. نحن من سنحدد نهاية الحرب. المعادلات والمستقبل الإقليمي الآن بيد قواتنا المسلحة. القوات الأمريكية لن تنهي الحرب".

جاءت تصريحات طهران بعد هجمات على البنية التحتية النفطية في إيران والسعودية والبحرين، وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار النفط عالميًا، حيث تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل يوم الإثنين، وارتفعت مؤقتًا بنسبة 30٪ قبل أن تنخفض بعد تدخل ترامب.

عقوبات على النفط

وفي محاولة لتهدئة الأسعار، قال الرئيس ترامب إنه سيعفي بعض العقوبات على النفط بعد مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جهة أخرى، هدد ترامب في منشور على منصته الاجتماعية بأن استمرار إيران في عرقلة صادرات النفط سيجعل الولايات المتحدة تقصف البلاد بطريقة "تجعل من المستحيل عمليًا إعادة بناء إيران كدولة مرة أخرى"، مضيفًا: "الموت والنار والغضب سيحل عليهم — لكن آمل وأدعو ألا يحدث ذلك!".

كما توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استمرار النزاع، معربًا عن أمله في أن ينتهز الشعب الإيراني الفرصة للإطاحة بالحكومة الحالية.

وعلى صعيد المنطقة، قالت تركيا إن حلف الناتو نشر منظومة الدفاع الجوي باتريوت في وسط البلاد بعد اعتراض صاروخين باليستيين في أجوائها منذ بداية الحرب، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن نشر قوي لقواتها البحرية والجوية في منطقة الخليج للتصدي لإيران.

وفي العراق، أعلنت جماعة كتائب الإمام علي المدعومة من طهران مقتل أربعة من مقاتليها في ضربات جوية شمال البلاد، ووصفتها بأنها "عدوان أمريكي" على مواقعهم في قضاء دبس بمحافظة كركوك. كما امتدت الحرب إلى لبنان، حيث شنت إسرائيل ضربات جديدة يوم الثلاثاء.