هل يستطيع الذكاء الاصطناعي تقدير "عمر دماغ" الرضع؟

تستطيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي تقدير "عمر دماغ" الرضع بدقة غير مسبوقة من خلال تحليل إشارات الدماغ الكهربائية المسجلة باستخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG).

وطوّر فريق بقيادة سارة ليبي من جامعة مونتريال طريقة تمكّن، في دقائق، من تحديد ما إذا كان نمو دماغ الطفل متقدماً، أم متأخراً، أم متوافقاً مع عمره الزمني.

ووفق "مديكال إكسبريس"، يبشّر هذا الاكتشاف بتمكين الفحص المبكر، والمراقبة الشخصية لاضطرابات النمو لدى الرضع. وقالت ليبي: "السنوات الأولى من الحياة بالغة الأهمية لنمو الدماغ. ففي هذه المرحلة، تُرسى التغيرات في جميع مستويات بنية الدماغ ووظيفته الأساس لمعالجة المعلومات المتزايدة التعقيد".