هل يساعد الذكاء الاصطناعي في كشف قصور القلب؟

أكد بحث جديد، أن خوارزمية تخطيط القلب الكهربائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي كشفت أداء جيدا في الكشف المبكر عن قصور القلب بين الأفراد الذين يسعون للحصول على رعاية صحية في كينيا.

وينتشر قصور القلب على نطاق واسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث غالبا ما يكون المرضى أصغر سنا، ويواجهون نتائج أسوأ من تلك الموجودة في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وشرح الدكتور أمباريش باندي، من جامعة تكساس ساوث ويسترن أسباب الدراسة الحالية، قائلاً: "أجرينا دراسةً في كينيا لتحديد إمكانية تقييم خلل انقباض البطين الأيسر من خلال تخطيط كهربية القلب (ECG) باستخدام برنامج مُعتمد قائم على الذكاء الاصطناعي كنهجٍ قابلٍ للتطوير لفحص أعداد كبيرة من السكان."

"يُمثل الكشف المبكر عن خلل انقباض البطين الأيسر (LVSD) استراتيجية مهمة لتحديد المرضى المُعرَّضين للإصابة بقصور القلب، في بيئات محدودة الموارد"، كما أوضح باندي.

ووفق "مديكال إكسبريس"، ضمت التجربة مجموعة قابلة للتقييم، 5992 مشاركاً، بمتوسط ​​عمر 55 عاماً، وكان ثلثاهم من الإناث (66%)، وصُنف 65% منهم على أنهم معرضون لخطر كبير لأمراض القلب والأوعية الدموية.

دقة الخوارزمية

وبلغ معدل انتشار قصور القلب باستخدام خوارزميةAI-ECG نسبة 18.3%، مع ارتفاع معدل الانتشار بين من لديهم درجة خطر فرامنغهام عالية (FRS، 22.9%) أو أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة (32.0%) مقارنةً بمن لديهم درجة خطر فرامنغهام منخفضة (9.9%).

وأظهرت خوارزمية تخطيط كهربية القلب بالذكاء الاصطناعي مقاييس أداء ممتازة مقارنةً بتخطيط صدى القلب العادي: حيث بلغت الحساسية 95.6%، والنوعية 79.4%، والقيمة التنبؤية السلبية 99.1%.

وأضاف الدكتور برنارد ساميا، كبير الباحثين ورئيس جمعية القلب الكينية: "تُظهر دراستنا الفائدة المُحتملة لخوارزميات تخطيط كهربية القلب بالذكاء الاصطناعي كأداة منخفضة التكلفة وقابلة للتطوير نسبياً لفحص أمراض القلب، بما في ذلك قصور القلب، لدى الفئات المُعرَّضة للخطر في المجتمعات محدودة الموارد".