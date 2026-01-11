كشفت دراسة أجراها باحثون من معهد كارولينسكا في السويد وجامعة بريستول في المملكة المتحدة وكلية إمبريال كوليدج لندن أن مستويات الكافيين في الدم تؤثر على كمية الدهون في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الدراسة إن المشروبات الخالية من السعرات الحرارية والتي تحتوي على الكافيين يمكن دراستها كوسيلة لخفض مستويات الدهون في الجسم، وفقا لـ "ساينس ألرت".

وأشار الباحثون أن التركيزات الكبيرة للكافيين في البلازما ترتبط بانخفاض مؤشر كتلة الجسم (نسبة الوزن إلى الطول) وكتلة الدهون الكلية في الجسم.

وأوضح الباحثون أن حوالي نصف تأثير الكافيين على قابلية الإصابة بالسكري من النوع 2 يعود إلى خفض الوزن.

واستخدمت الدراسة بيانات 10 آلاف شخص، جمعت من قواعد بيانات جينية موجودة، مع التركيز على الاختلافات في جينات محددة أو بالقرب منها، والمعروفة بارتباطها بسرعة استقلاب الكافيين.

بقاء الكافيين في الدم

وبشكل عام، يميل الأشخاص الذين لديهم اختلافات تؤثر على هذه الجينات وتحديداً جين CYP1A2 وجين ينظمه يسمى AHR إلى استقلاب الكافيين ببطء أكبر، ما يسمح له بالبقاء في الدم لفترة أطول.

ومع ذلك، يميلون أيضا إلى استهلاك كميات أقل من الكافيين بشكل عام.

وبالرغم من وجود ارتباط قوي بين مستويات الكافيين، ومؤشر كتلة الجسم، وخطر الإصابة بالسكري، لم تظهر أي علاقة بين كمية الكافيين في الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الرجفان الأذيني، وفشل القلب، والسكتة الدماغية.

