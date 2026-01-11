يواجه كثير من الأشخاص صعوبة في إنقاص الوزن دون أن يدركوا السبب، لكن هناك عادات مسائية سيئة قد تسبب ذلك.

وفيما يلي إليك أهم العادات المسائية التي تمنع إنقاص الوزن، وفقا لموقع "فري ويل هيلث"،

تناول وجبة عشاء دسمة

تناول العشاء بعد الساعة الـ 9 مساءً يسبب زيادة مفاجئة في مستويات السكر في الدم.

تناول الحلويات مساءا

تناول الحلويات مساءا قد يؤدي إلى اختيار أطعمة غنية بالسعرات الحرارية، مثل رقائق البطاطس.

تناول الطعام قبل النوم مباشرة

قد يؤدي تناول الطعام قبل النوم مباشرةً إلى اضطراب النوم وزيادة خطر زيادة الوزن، وأيضا يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم.

ويحتاج الجسم إلى تناول الطعام من 8 إلى 12 ساعة يومياً. وتناول الطعام خارج هذه الفترة، مثل تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، يؤثر على عملية الأيض، ومستويات السكر في الدم، والنوم.

تناول الطعام أثناء النظر إلى الشاشات

يلجأ كثيرون إلى الاسترخاء ليلا أثناء تصفح هواتفهم أو استخدام أجهزتهم الإلكترونية الأخرى، ومع تشتيت الانتباه بالشاشة يصبح من السهل تناول كميات من الطعام تفوق حاجة الجسم الفعلية.

تناول مشروبات الكافيين

قد يؤثر تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية والطاقة، خلال فترة ما بعد الظهر أو المساء، سلبا في جودة النوم.

والذين يعانون من اضطرابات النوم بشكل منتظم أكثر عرضة لزيادة الوزن والسمنة، بسبب استهلاك كمية فوق الحاجة من السعرات.

عدم التخطيط لوجبتي الإفطار والغداء

تخطيط وجباتك طريقة فعالة لإنقاص الوزن. وقد يجد الذين لا يخططون لتناول طعام صحي في اليوم التالي صعوبة أكبر في تجنّب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية طوال اليوم.

طهي الطعام منزلياً من أفضل الطرق للتحكم في كمية ونوع الطعام، وتفادي اكتساب الوزن.

التمارين الرياضية الشاقة

النشاط البدني المنتظم وسيلة فعّالة لدعم أهدافك في إنقاص الوزن. مع ذلك، قد تؤثّر ممارسة التمارين الرياضية الشاقة في وقت متأخر من المساء سلباً على النوم، وتعيق جهود إنقاص الوزن.

وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في وقت متأخر من المساء قد يواجهون صعوبة في النوم، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الجلوس طوال المساء

يرتبط نمط الحياة الخامل بزيادة خطر الإصابة بالسمنة. والذين يقضون معظم يومهم جالسين معرّضون لخطر متزايد لزيادة الوزن والإصابة بأمراض مزمنة.

اقرأ أيضا:

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

لماذا يرفع الكشري مستويات السكر؟.. أخصائي تغذية يوضح

يصيبك بالسرطان.. طبيب يحذر من تناول الدجاج بهذه الطريقة

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض تكشف الإصابة بـ العصب السابع