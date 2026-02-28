إعلان

"الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعمًا فنيًا لمربي الدواجن

كتب : أحمد الجندي

05:00 ص 28/02/2026

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن استقرار الوضع الوبائي للثروة الداجنة في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدة استمرار تنفيذ خطتها الوطنية للتقصي النشط بالتعاون مع المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بمعهد بحوث الصحة الحيوانية

وأوضحت الوزارة أن نتائج الفحوصات الدورية أثبتت عدم رصد أي عترات أو فيروسات جديدة وافدة، مما يعكس نجاح جهود الرقابة الوبائية.

وأطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية حزمة من الإجراءات الداعمة والخدمات المجانية، في إطار سعيها لتمكين المربين والحفاظ على استدامة الإنتاج المحلي.

وتضمنت هذه الحزمة الفحص المجاني الشامل حيث تلتزم الهيئة بالاستجابة الفورية لكافة البلاغات وشكاوى حالات النفوق، حيث يتم سحب العينات وفحصها بالمعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، "مجاناً" دون تحميل المربين أي أعباء مالية، إذ تتحمل وزارة الزراعة كامل تكلفة الفحوصات دعماً لهذا القطاع الحيوي، بالإضافة للدعم الفني عبر تزويد المربي بتقرير فني متكامل يتضمن توصيات متخصصة للتعامل مع الحالة ورفع الكفاءة الإنتاجية.

وأعلنت الهيئة عن فتح باب طلب المعاونة الفنية لجميع المربين الراغبين في رفع مستويات الأمان الحيوي بمزارعهم، لضمان الوقاية من الأمراض الوافدة والتغيرات المناخية.

وناشدت الهيئة المربين بضرورة التعاون وسرعة الإبلاغ عن أي حالات غير طبيعية أو طلب الاستفسار والمشورة والدعم الفني، وذلك عبر الخط الساخن (19561) الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفني وتلقي الاستفسارات.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

لمناقشة التشريعات والاتفاقيات الدولية.. "البرلمان" يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية مربي الدواجن مزارع الدواجن الصحة الحيوانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسر جلال وتامر حسني وصبا مبارك في عزاء والد الفنانة مي عمر
زووم

ياسر جلال وتامر حسني وصبا مبارك في عزاء والد الفنانة مي عمر
ضياء عبد الخالق ينتقد صناع مسلسل "علي كلاي": "لمصلحة من قلة التقدير"
دراما و تليفزيون

ضياء عبد الخالق ينتقد صناع مسلسل "علي كلاي": "لمصلحة من قلة التقدير"
جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
شائعات الاتجار بالأعضاء.. الحكم على المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة
حوادث وقضايا

شائعات الاتجار بالأعضاء.. الحكم على المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة
برودة وصقيع محتمل.. الأرصاد تكشف طقس عاشر أيام رمضان 2026
أخبار وتقارير

برودة وصقيع محتمل.. الأرصاد تكشف طقس عاشر أيام رمضان 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل