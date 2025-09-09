سرطان العمود الفقري.. إليك الأعراض والأسباب

كتبت- أسماء مرسي:

سرطان العمود الفقري هو نمو غير طبيعي للخلايا داخل أو حول العمود الفقري، ويمكن أن يؤثر على الحبل الشوكي والأعصاب، ما يسبب مجموعة من الأعراض.

وفقا لموقع "health"، إليك أبرز أعراض سرطان العمود الفقري:

أعراض سرطان العمود الفقري

تختلف أعراض سرطان العمود الفقري باختلاف مكان الورم وحجمه، من أبرز هذه العلامات:

ألم الظهر والرقبة المستمر.

الألم في الذراعين أو الساقين.

الشعور بالتعب.

ضعف العضلات.

الشعور بالخدر أو التنميل.

صعوبة في المشي.

مشكلات الأمعاء.

تشوهات العمود الفقري.

عوامل الخطر

التغذية غير الصحية، قلة النشاط البدني، السمنة، والتدخين، بالإضافة إلةى، تزيد بعض الحالات الوراثية مثل الورم العصبي الليفي من النوع 2 من احتمالية الإصابة.

طرق العلاج

تعتمد طريقة العلاج على عوامل، منها نوع الورم ومكانه، وتشمل:

الجراحة لإزالة الورم قدر الإمكان.

العلاج الإشعاعي لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج الكيميائي والعلاج المناعي ،لتقليص حجم الورم أو تدميره.

