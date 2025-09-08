كتب - سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد على منع ارتفاع ضغط الدم، خاصة عند تضمينها ضمن نظام غذائي متوازن.

وبحسب موقع هيلث، إليك 5 أطعمة قد تساعد على منع ارتفاع ضغط الدم، وهي:

الخضروات الورقية

مثل السبانخ، الكرنب، والجرجير غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد عن طريق البول، ما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

الموز

من أشهر مصادر البوتاسيوم الطبيعية، وينصح به كوجبة خفيفة سهلة وسريعة تساعد في توازن الأملاح في الجسم وتنظيم الضغط.

الأسماك الدهنية

السلمون، الماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا-3 الدهنية، التي تقلل من الالتهابات وتساعد على خفض ضغط الدم.

الثوم

الثوم يحتوي على مركب الأليسين، الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما ينعكس إيجابا على ضغط الدم.

المكسرات غير المملحة

اللوز، الجوز والفستق تحتوي على مزيج من البوتاسيوم والمغنيسيوم والدهون الصحية، وتناول حفنة صغيرة منها يوميا قد يساعد في خفض الضغط المرتفع.