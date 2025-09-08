الإصابة بالأمراض الشائعة.. طبيبة تكشف 7 أسباب

كتب - سيد متولي

حذرت الدكتورة ماريا تشايكوفسكايا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، من سبعة أسباب قد تفسر الإصابة بمعظم الأمراض الشائعة.

وأكدت ماريا، أن أحد هذه الأسباب هو التوتر المزمن، الذي يؤدي إلى استنزاف طاقات الجسم، بحسب لينتا رو.

أما السبب الثاني، فهو سوء التغذية، بينما يساهم قلة النشاط البدني أيضا في ظهور العديد من الأمراض.

كما أن نقص الأحمال المعرفية والإبداعية يمكن أن يكون سببا آخر، إذ يؤدي إلى تدهور القدرات العقلية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تجاهل إيقاعات الساعة البيولوجية، واستهلاك الكحول، والتدخين قد يسهم في تطور بعض الأمراض الأخرى.