21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل إلى حد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، مع نشاط للرياح على مناطق من (السلوم - صحراء مطروح ) قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1,25 متر إلى 1,75 متر، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الادارية 22 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 21 11

بلطيم 21 12

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 11

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 10

العريش 20 09

رفح 19 10

رأس سدر 23 11

نخل 19 04

كاترين 15 02

الطور 23 14

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 14

الاسكندرية 21 10

العلمين 20 09

مطروح 22 10

السلوم 22 11

سيوة 19 07

رأس غارب 23 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 24 14

شلاتين 25 16

حلايب 24 17

أبو رماد 25 16

مرسى حميرة 25 16

أبــــــرق 26 16

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 21 10

بني سويف 22 10

المنيا 22 08

أسيوط 23 09

سوهاج 24 09

قنا 25 10

الأقصر 26 11

أسوان 27 11

الوادى الجديد 25 08

أبوسمبل 26 11