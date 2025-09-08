هل يؤثر "الواي فاي" على الدماغ؟.. خبراء يكشفون

كتب - سيد متولي

كشف خبراء مواقع التواصل الاجتماعي تأثير الواي فاي على وظائف الدماغ، وما إذا كان من الأفضل إيقافه أثناء الليل لتحسين جودة النوم والحفاظ على الصحة العقلية.

وأكد الدكتور برافين جوبتا، رئيس معهد مارينجو آسيا الدولي للأعصاب والعمود الفقري في الهند، أن معظم الدراسات التحذيرية التي تربط بين الواي فاي وتأثيراته السلبية أجريت على الحيوانات وليس البشر، ما يجعل النتائج غير قابلة للتعميم على الإنسان، بحسب نيوز ميديكال.

وذكر أن دراسة على الفئران أشارت إلى أن التعرض للواي فاي قد يؤثر على خصوبتها، لكن الدراسات البشرية لم تؤكد ذلك.

ويشير الخبراء إلى أن الواي فاي يعتمد على إشعاعات غير مؤينة، وهي أشعة ضعيفة جداً مقارنة بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية، وليست قوية بما يكفي للإضرار بخلايا الدماغ أو تعديل الحمض النووي للإنسان، كما لم تثبت الدراسات العلمية أي علاقة مباشرة بين التعرض للواي فاي وحدوث أورام دماغية أو فقدان الذاكرة أو أمراض تنكسية عصبية.

وبالرغم من بعض الدراسات التي أظهرت تأثيرات طفيفة على موجات الدماغ خلال النوم العميق، إلا أن هذه التأثيرات تعتبر ضئيلة وغير ذات معنى سريري بالنسبة لمعظم الناس، فعادةً ما يكون تدهور جودة النوم مرتبطاً بعوامل أخرى مثل التوتر، واستخدام الأجهزة قبل النوم، والروتين غير المنتظم للنوم، أو اضطرابات النوم النشطة.

من الناحية العملية، ما يهم لصحة الدماغ هو النوم الجيد ونظافة النوم، مثل الابتعاد عن الشاشات قبل النوم، وتهيئة بيئة هادئة ومظلمة، والالتزام بروتين منتظم للنوم، أما إيقاف الواي فاي ليلاً، فقد يكون مفيداً بشكل غير مباشر لأنه يمنع التصفح المتأخر، لكن الإشارات نفسها لا تسبب أي ضرر.

أما عن الخرافات الشائعة، فلا يوجد دليل علمي يثبت أن الواي فاي يسبب السرطان أو يشكّل خطراً على الحوامل أو أجنتهن، كما أن الأجهزة الطبية الحديثة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب ومعينات السمع مصممة للعمل بأمان دون تأثر بالإشارات اللاسلكية.

في النهاية، ترك الواي فاي متصلاً ليلاً لا يضر الدماغ علمياً، لكن إذا ساعد إيقافه في الحد من الانشغالات والنوم بشكل أفضل، فاعتماده عادة صحية يعتبر خطوة جيدة للحفاظ على صحة الدماغ وجودة الحياة.