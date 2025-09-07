دراسة: حليب الأم يتغير على مدار اليوم ليناسب احتياجات طفلك

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة روتجرز أن تكوين حليب الأم قد يتغير بشكل طبيعي على مدار اليوم.

وأوضحت الدراسة أن حليب الأم يرسل مجموعة متنوعة من الإشارات من الأم إلى الرضيع، تعرف باسم "الإيقاعات اليومية"، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

وقالت الدكتورة ميليسا وورتمان طبيبة الأطفال الأمريكية: "لاحظنا وجود اختلافات في تركيزات المكونات النشطة بيولوجيا في حليب الأم حسب التوقيت من اليوم".

وتابعت: "حليب الأم غذاء ديناميكي متغير، لذا يجب مراعاة وقت إرضاع الطفل عند استخدام الحليب المعصور".

وأشارت: "توقيت هذه الإشارات مهم جدا في المراحل المبكرة، حيث عندما تكون الساعة البيولوجية الداخلية للرضيع لا تزال في طور النضج".

وأخذ الباحثون عينات من حليب الأم سعة 10 مل من 21 سيدة في الساعة 6 صباحا و12 ظهرا و6 مساء، و12 منتصف الليل في يومين مختلفين.

وفحص الباحثون العينات لقياس مستويات هرمونات الميلاتونين والكورتيزول والأوكسيتوسين والجلوبولين المناعي أ (IgA) واللاكتوفيرين، وهو بروتين موجود في الحليب.

وقد يساعد الميلاتونين والكورتيزول في تنظيم الساعة البيولوجية ونمو الأمعاء وديناميكيات ميكروبيوم الأمعاء.

ووجد الباحثون أن بعض مكونات حليب الأم، وخاصة الميلاتونين والكورتيزول، تتفاوت على مدار اليوم.

ويبلغ الميلاتونين ذروته عند منتصف الليل وقد يساعد على النعاس، والكورتيزول في الصباح الباكر، حيث يسهم في الاستيقاظ.

