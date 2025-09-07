ما أضرار استخدام الهاتف في المرحاض؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أمريكية أن مستخدمي الهواتف الذكية يميلون إلى الجلوس على المرحاض لفترة أطول من أولئك الذين لا يستخدمون الهواتف، وهذا قد يؤدي إلى الإصابة بالبواسير.

ويرتبط استخدام الهواتف الذكية في المرحاض بزيادة خطر الإصابة بالبواسير بنسبة 46%، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واعتمدت الدراسة على 125 بالغا كانوا يخضعون لفحوصات الكشف عن سرطان الأمعاء.

وأجاب المشاركون على استبيان إلكتروني حول نمط حياتهم وعاداتهم في استخدام المرحاض، بينما قام الأطباء بتقييم حالتهم فيما يتعلق بالبواسير.

وكشفت نتائج الدراسة أن ثلثي المشاركين اعترفوا باستخدام هواتفهم الذكية في المرحاض لفترات طويلة.

وكان المشاركين يجلسون في المرحاض لفترة طويلة لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ ايضا:

لماذا يُعد البصل غذاءً خارقًا لجسمك؟

احرص عليها.. نوع فاكهة صديق للقلب من الدرجة الأولى

صديق العين.. لن تتخيل فوائد هذا الخضار على صحة الجسم

لن تصدق.. 5 أطعمة ترفع هرمون السعادة في جسدك