لماذا يجب أن تضيف الثوم إلى وجباتك يوميًا؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

الثوم، ذلك الجوهرة الصغيرة في مطبخك، ليس مجرد توابل تُضيف نكهة للطعام، بل يحمل في نفسه قوة طبية قديمة وحديثة.

من تعزيز المناعة إلى دعم صحة القلب وحتى الحماية من الأمراض، يقدم هذا المكون العادي فوائد استثنائية بسلاسة طبيعية.

فوائد الثوم وفق ما جاء في "هيلث لاين".

تعزيز المناعة والتصدي للعدوى

الثوم غني بمجموعة من المركبات النشطة مثل الأليسين التي تطرح فعالية قوية ضد الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

الاستهلاك المنتظم قد يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ويحد من حدتها.

حماية القلب وخفض ضغط الدم والكوليسترول

أظهرت الدراسات أن الثوم يساعد في تقليل ضغط الدم، خاصة عند الأشخاص المصابين بارتفاعه، كما يساهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وبالتالي دعم صحة القلب.

تحسين صحة الجهاز العصبي

مركبات الكبريت في الثوم قد تساعد في إبطاء نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية، وخصوصًا في الجهاز الهضمي.

كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية الخلايا العصبية ودعم التركيز والذاكرة.