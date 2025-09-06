لن تتوقع.. هذا النوع من الخضروات كنز غذائي لصحة القلب والمناعة

كتبت- نرمين ضيف الله:



الفلفل الأحمر، بمظهره الزاهي وطعمه الحلو، لا يُمتع العين فقط، بل يُغذي الجسم ويمنحه قوة متكاملة.

إنه مصدر رائع للفيتامينات ومضادات الأكسدة، وقليل السعرات، مما يجعله رفيقًا مثاليًا لمن يسعى لصحة خالية من التعقيد ضمن يومه العادي.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي أبرز فوائده وفق لما جاء في "Healthline" الطبي

فيتامين C بكمية فائقة لتعزيز المناعة

الفلفل الأحمر يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يعزز جهاز المناعة، ويساعد في تكوين الكولاجين لتعزيز صحة الجلد والأنسجة.

غني بمضادات الأكسدة ومركبات تحمي من أمراض مزمنة

يحتوي الفلفل الأحمر على فوائد غذائية متعددة مثل الكاروتينويدات (كالبيتا-كريبتوكسنتين والكاتاسانثين)، والفلافونويدات (الكويرسيتين واللوتولين)، التي تعمل ضد الالتهاب وتدعم القلب والمخ وتقلل من مخاطرة الأمراض المزمنة كالسرطان وأمراض القلب.

دعم لصحة العينين

بفضل احتوائه على لوتين وزياكسانثين، يساعد الفلفل الأحمر في حماية العين من التلف وتأخير أمراض مثل الضمور البقعي والماء الأبيض، كما يُحسّن الرؤية بشكل عام.

يقاوم فقر الدم من خلال دعم امتصاص الحديد

الفلفل الأحمر يحتوي على الحديد وكذلك فيتامين C الذي يعزز امتصاص الحديد داخل الأمعاء، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم، خاصة لدى الفئات المعرضة لهذه الحالة مثل النساء.

غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية

يوفر الفلفل الأحمر مجموعة من العناصر المغذية المهمة مثل فيتامين A وB6 وB9 (الفولات)، بالإضافة إلى فيتامين E، K، البوتاسيوم والمغذّيات الدقيقة الأخرى التي تدعم نشاط الجهاز العصبي وصحة الدم والعظام.

يدعم الهضم وصحة الأمعاء بالألياف

للفلفل الأحمر محتوى ملحوظ من الألياف الغذائية، التي تُساعد على تسهيل حركة الأمعاء وتحسين بكتيريا الأمعاء والجهاز الهضمي عمومًا، وتقلل من خطر اضطرابات القولون والسرطان.