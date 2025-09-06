7 أطعمة تقوي مناعتك في الخريف وتحميك من نزلات البرد

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع حلول فصل الخريف، يبدأ الجو بالتغيّر، ويصبح الجسم أكثر عرضة للأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا، لذا، من الحكمة تزويد الجسم بأطعمة تدعم جهاز المناعة.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي أبرز الأأطعمة وفق ما جاء في موقع "EatingWell".

التفاح

التفاح في الخريف لا يقدم مذاقًا لذيذًا فحسب، بل يحتوي على ألياف وفيتامين C ومضادات أكسدة قوية مثل الكيرسيتين، التي تحارب الالتهاب وتدعم المناعة.

اليقطين (القرع)

القرع بأنواعه مثل Butternut يوفر كميات وفيرة من فيتامينات A وC بالإضافة إلى الألياف، مما يعزز الجهاز المناعي ويحارب الالتهابات. يمكن تحضير حساء أو تحميصه كطبق جانبي دافئ.

السبانخ والكرنب

السبانخ والكرنب غنيّان بفيتامينات A وC وE، ومضادات الأكسدة، مما يدعم وظائف الجسم المناعية ويخفّض من الالتهابات.

يمكن إضافتهما للسلطات أو العصائر، مع طبخ خفيف للحفاظ على العناصر الغذائية.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة مليئة بمادة بيتا-كاروتين التي يتحولها الجسم إلى فيتامين A، الضروري لصحة الجلد والأنسجة المبطنة للجهاز التنفسي.

كما تحتوي على ألياف وأحماض مغذية تساعد على الشعور بالشبع.

براعم بروكسل

هذه الخضروات الصغيرة تحتوي على فيتامين C، وفيتامين K، ومركبات مضادة للسرطان، وتدعم صحة العظام والمناعة. يُفضّل تحميصها بالزيت البسيط لتصبح لذيذة ومغذية.

التوت البري البري

هذه التوتات الصغيرة تجمع بين مضادات أكسدة قوية، حيث تحتوي على الأنثوسيانين، الفلافونولات، وفيتامين C، وتُقلل من الالتهاب وتُحسّن المناعة. يتوفّر بشكل طازج أو مجمّد.

الرمان

الرمان غني جداً بمضادات الأكسدة، والألياف القابلة للتخمّر (prebiotics)، وفيتامين C، ما يعزّز المناعة وصحة القلب. يُضاف حبوبه للسلطة أو الزبادي لإضفاء لون ونكهة وفائدة مغذية.