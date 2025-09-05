6 أطعمة ومشروبات تسبب الصداع.. ابتعد عنها فورا

بعض الأطعمة والمشروبات تحتوي على مواد قد تسبب الصداع لدى بعض الأشخاص، خاصةً من لديهم حساسية تجاه هذه المواد، وفقًا لـ timesofindia.

الأطعمة المصنعة واللحوم المقددة.

تحتوي هذه الأطعمة على مواد حافظة مثل النيتريت والنيترات، والتي يمكن أن تسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى الصداع. تشمل هذه الأطعمة:

الهوت دوج

السجق

اللحوم المصنعة

اللحوم المدخنة

الأجبان المعتقة

تحتوي الأجبان التي تُترك لتنضج لفترات طويلة (مثل البارميزان، والجبن السويسري، والشيدر، والجبن الأزرق) على مادة تسمى التيرامين (Tyramine). يمكن أن يتسبب التيرامين في الصداع النصفي لدى الأشخاص الحساسين له.

المشروبات المحتوية على الكافيين

يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الكافيين الصداع لدى بعض الأشخاص، وقد يؤدي أيضاً إلى صداع الانسحاب إذا اعتاد الجسم على كمية معينة من الكافيين ثم توقفت فجأة.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين: القهوة، الشاي، مشروبات الطاقة، وبعض المشروبات الغازية.

المحليات الصناعية

تستخدم بعض المحليات الصناعية مثل الأسبارتام في العديد من المنتجات الخالية من السكر. هناك بعض التقارير التي تربط بين تناول الأسبارتام والصداع، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

الكحول

يعتبر الكحول أحد أكثر مسببات الصداع شيوعاً، يمكن أن يتسبب في الجفاف، وبعض مكوناته، مثل الكبريتات الموجودة في النبيذ الأحمر، يمكن أن تحفز الصداع لدى بعض الأشخاص.

6. الشوكولاتة

قد تكون الشوكولاتة من مسببات الصداع لدى بعض الأشخاص، وذلك لأنها تحتوي على مواد مثل التيرامين والكافيين.

نصيحة: إذا كنت تشك في أن طعاماً معيناً يسبب لك الصداع، حاول الاحتفاظ بمفكرة للطعام لتسجيل ما تأكله ومتى يحدث الصداع. يمكن أن يساعدك ذلك في تحديد الأطعمة التي تسبب لك المشكلة وتجنبها.