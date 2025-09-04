6 أطعمة تضر القلب.. احذر تناولها يوميا

أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة في معظم دول العالم، وكشف موقع "هارفارد هيلث" الأميركي.

الخبز الأبيض

تناول الخبز الأبيض بانتظام يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك لاحتوائه على إضافات مثل السكر والملح.

الدجاج المقلي

يحتوي على دهون مشبعة ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

البطاطس المقلية

يتغير محتوى البطاطس المقلية وتفقد الماء والدهون غير المشبعة، ويزيد مستوى الدهون المتحولة بها، ما يزيد من أمراض القلب.

المشروبات الغازية

تلحق الضرر بصحة القلب لأنها محلاة بالسكر.

اللحوم الحمراء

تناول اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

السمن النباتي

يحتوي السمن النباتي دهون متحولة مما يرفع مستوى الكولسترول السيئ ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية من الأسباب الرئيسية للوفاة في معظم دول العالم.

كما أن الالتزام بنظام غذائي صحي يعتبر أحد أهم الطرق فاعلية لتفادي ذلك.

