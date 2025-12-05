إعلان

قاض أمريكي يأمر بالكشف عن محاضر هيئة المحلفين في تحقيق إبستين

كتب : مصراوي

10:14 م 05/12/2025

جيفري إبستين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

أمر قاض فيدرالي في فلوريدا، اليوم الجمعة، بالكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضايا الاتجار بالجنس الفيدرالية الخاصة بجيفري إبستين وجيسلين ماكسويل.

وقال قاضي المحكمة الجزئية رودني سميث إن القانون الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا والذي يأمر بالكشف عن المحاضر المتعلقة بهذه القضايا يتجاوز القاعدة الفيدرالية التي تحظر الكشف عن الأمور المطروحة أمام هيئة محلفين كبرى.

وينص قانون "شفافية ملفات إبستين"، الذي وقعه ترامب الشهر الماضي، على إلزام وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين الفيدراليين بالكشف بحلول 19 ديسمبر 2025، عن الكم الهائل من المعلومات التي جمعوها خلال التحقيقات بخصوص إبستين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيفري إبستين وجيسلين ماكسويل قضايا الاتجار بالجنس هيئة المحلفين في تحقيق إبستين قانون شفافية ملفات إبستين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر