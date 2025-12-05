قاض أمريكي يأمر بالكشف عن محاضر هيئة المحلفين في تحقيق إبستين

(أ ب)

أمر قاض فيدرالي في فلوريدا، اليوم الجمعة، بالكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضايا الاتجار بالجنس الفيدرالية الخاصة بجيفري إبستين وجيسلين ماكسويل.

وقال قاضي المحكمة الجزئية رودني سميث إن القانون الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا والذي يأمر بالكشف عن المحاضر المتعلقة بهذه القضايا يتجاوز القاعدة الفيدرالية التي تحظر الكشف عن الأمور المطروحة أمام هيئة محلفين كبرى.

وينص قانون "شفافية ملفات إبستين"، الذي وقعه ترامب الشهر الماضي، على إلزام وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين الفيدراليين بالكشف بحلول 19 ديسمبر 2025، عن الكم الهائل من المعلومات التي جمعوها خلال التحقيقات بخصوص إبستين.