روبيو يهاجم الاتحاد الأوروبي لتوقيع غرامة 120 مليون يورو على "إكس"

(د ب أ)

انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة، قرار الاتحاد الأوروبي الذي فرض غرامة قيمتها 120 مليون يورو "140 مليون دولار" على منصة "إكس" بسبب مخالفتها لقواعد التكتل الخاصة بالشفافية.

وكتب روبيو على منصة "أكس"، أن غرامة المفوضية الأوروبية البالغة 140 مليون دولار ليست مجرد هجوم على إكس، بل هي هجوم من الحكومات الأجنبية على جميع منصات التكنولوجيا الأمريكية والشعب الأمريكي.

وأضاف: "لقد ولت أيام الرقابة على الأمريكيين عبر الإنترنت".

وأصدرت المفوضية الأوروبية قرارها بعد فتح تحقيق قبل سنتين بشأن منصة إكس بموجب قانون الخدمات الرقمية في التكتل، وهو دليل قواعد شامل يتطلب أن تتحمل المنصات الإلكترونية مزيدا من المسؤولية في حماية المستخدمين بالاتحاد وحذف المحتوى أو المنتجات الضارة أو غير الشرعية الموجودة على مواقعها، وإلا تتعرض لغرامات باهظة، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وذكرت المفوضية إنها تعاقب منصة إكس بسبب ثلاثة انتهاكات مختلفة لمتطلبات قانون الخدمات الرقمية للشفافية، لافتة إلى أن القرار قد يغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقدت إدارته اللوائح الرقمية التي أصدرتها بروكسل، وتعهد باتخاذ إجراءات انتقامية إذا تم فرض عقوبات على شركات التكنولوجيا الأمريكية، حسبما أوردت وكالة (أ ب).

وقال المنظمون إن علامات التحقق الزرقاء في منصة إكس تنتهك القواعد بسبب "تصميمها الخادع" الذي قد يعرض المستخدمين للاحتيال والتلاعب.

كما لم تلتزم إكس بمتطلبات قواعد بيانات إعلاناتها ومنح إمكانية الوصول إلى البيانات العامة للباحثين، بحسب وكالة (أ ب).

وشددت المفوضية المفوضية الأوروبية عند الإعلان عن القرار اليوم الجمعة، على أن مبلغ الغرامة يتناسب مع الانتهاك.

وقالت نائبة رئيس المفوضية هينا فيركونين: "لا مكان في الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت لخداع المستخدمين بعلامات الاختيار الزرقاء، وإخفاء معلومات الإعلانات، وإقصاء الباحثين".

ويجوز لمنصة إكس اتخاذ إجراء قانوني ضد القرار، الأمر الذي قد يدفع بالقضية في نهاية المطاف إلى محكمة العدل الأوروبية .